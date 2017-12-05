ВГТРК не будет транслировать Олимпиаду без участия российской сборной

Холдинг ВГТРК не будет транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчане без участия в них российской сборной.

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем», – сообщили в пресс-службе.

Сегодня Исполком МОК принял решение отказать России в участии в Играх-2018. Спортсмены смогут выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.