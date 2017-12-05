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    ВГТРК не будет транслировать Олимпиаду без участия российской сборной

    Теги телевидение сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Холдинг ВГТРК не будет транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчане без участия в них российской сборной.

    «Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем», – сообщили в пресс-службе.

    Сегодня Исполком МОК принял решение отказать России в участии в Играх-2018. Спортсмены смогут выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.

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