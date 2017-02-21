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    На благотворительном аукционе Шипулина будут выставлены вещи Фуркада, Бьорндалена и братьев Бо

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    Российский биатлонист Антон Шипулин проведет благотворительный аукцион.

    «Посмотрите сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через 3 недели на сайте Фонда Шипулина! Очень интересные и эксклюзивные будут лоты!

    Спасибо за предоставленные вещи Антону Бабикову, Максиму Цветкову, Алексею Волкову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву, Светлане Слепцовой, Ольге Подчуфаровой, Александру Касперовичу, Мартену Фуркаду, Доротее Вирер, Тарьею и Йоханнесу Бо, Дарье Домрачевой, Тириль Экхофф, Уле Эйнару Бьорндалену, Лукасу Хоферу, Михаэлю Решу, Анастасии Кузьминой, Дмитрию Губерниеву и Илье Трифанову», – написал Шипулин.

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