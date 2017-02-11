Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поделилась мнением о ситуации с Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом.

– Им, наверное, надо помириться? Тогда никакого давления вокруг этой ситуации не будет.

– Думаю, в Хохфильцене этого не случится. Тут дело принципа. Антон и Мартен многие годы серьезно боролись друг с другом – но исключительно на лыжне. Сейчас ситуация переходит на другой уровень.

Это очень плачевно и опасно. Ведь мы всегда говорим, что настоящие профессионалы борются только на трассе и делают это в стиле фэйр-плей. В четверг на стадионе этого не было.

– Со стороны Фуркада?

– Я бы не хотела сейчас разбирать всю эту ситуацию. Сложно предположить, как в той же ситуации повел бы себя другой человек.

Было бы здорово, если бы они нашли в себе силы обсудить эту ситуацию после чемпионата мира. Но давить ни на кого из них не нужно, – сказала Кузьмина.