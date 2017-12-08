Усманов в открытом письме попросил МОК разрешить флаг и гимн России в Пхенчхане-2018

Российский бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к с просьбой разрешить флаг и гимн России в Пхенчхане-2018.

«Я пишу это письмо не только как президент Международной федерации фехтования, но, прежде всего, как гражданин России и человек, для которого служение Олимпийским идеалам стало одной из главных целей жизни.

Весь спортивный мир, вся Олимпийская семья с нетерпением ждали решения . Все ждали справедливости, законности и ясности. Решение ответило на многие вопросы, кроме одного – справедлива ли олимпийская Фемида?

Хотя любая форма дискриминации, как гласит Олимпийская Хартия, не соответствует принципам Олимпийского движения, решение МОК ставит чистых спортсменов России в неравные условия по сравнению со спортсменами других стран.

Пройдя все чистилища квалификации на Олимпийские игры, чистые спортсмены России БУДУТ (А) месяцами ждать решения специальной комиссии МОК о своей судьбе, (Б) лишены поддержки, которую традиционно организуют национальные олимпийские комитеты и, самое главное, (В) лишены права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны.

Принцип римского права гласит: «Nullum crimen, nulla poena sine culpa» («Нет вины, нет наказания»). Невинных нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость.

Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения – увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины. Это – вершина их славы, это их Эверест.

Я призываю членов исполкома МОК взвесить на весах спортивной Фемиды, с одной стороны, желание наказать виновных и, с другой стороны, права и чаяния чистых спортсменов России, их равные права как членов олимпийской семьи.

Давайте дадим шанс хотя бы победителям из России достичь вершины их спортивной мечты и увидеть в небе флаг своей Родины», – говорится в письме.

На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

Нейтральный флаг – что это?