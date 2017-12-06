Мартен Фуркад: «Полное отстранение России от Игр-2018 было бы наказанием, выходящим за рамки спортивных ценностей»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским спортсменам выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Бездействовать было бы ненормально, учитывая собранные доказательства. А полный запрет участия России был бы унижением и наказанием, которое выходило бы за рамки спортивных ценностей.

Даже если кому-то не нравится такое решение, кажется не слишком строгим, но это последовательное и логичное решение для МОК.

Не буду врать и говорить, что это большой сюрприз для меня. Такая тенденция прослеживалась в последние дни. Я оцениваю его положительно, это то, чего я ожидал – наказание за ошибки прошлого, за Сочи-2014 в частности, без санкций по отношению к тем атлетам, которые не были вовлечены в систему, с их допуском до Олимпиады.

Что касается биатлона, то я не знаю, каковы критерии отбора. Мы не знаем, какие спортсмены будут допущены.

Я был знаком с мадам Валери Фурнерон (председатель комиссии МОК, которая будет принимать решение по допуску россиян – прим. Sports.ru), когда она еще была министром спорта, думаю, что это тот человек, который выполнит эту миссию и обратит пристальное внимание на честность спортсменов», – сказал Фуркад.

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