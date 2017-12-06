Адвокат Родченкова: «Григорий считает, что Кремль будет его врагом. Он будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь»

Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден заявил о том, что его клиент опасается за свою безопасность.

«Он считает, что Кремль будет его врагом. Он будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь.

Также он уверен, что государственные системы допинга существуют не только в России. Не буду говорить конкретно, но, если посмотреть на текущие расследования WADA, нетрудно увидеть следы», – сказал Уолден.

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