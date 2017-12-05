Вольфганг Пихлер: «Трудно представить, что WADA могло упустить допинг-нарушение со стороны Зайцевой»

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер поделился мнением насчет того, могла ли существовать допинговая система в российской команде.

«Обвинения в адрес Ольги Зайцевой меня поражают. Если в России действительно существовала допинг-система, что очевидно из последних пресс-релизов, это совершенно неприемлемо для всего спорта, но особенно – для меня.

Перед тем, как принять меня на работу в 2011 году, Российская Федерация взяла на себя обязательства принимать профилактические и контрольные меры против использования допинга спортсменами, прошедшими подготовку у меня.

Если нынешние утверждения верны, это большое разочарование для меня, поскольку я всегда выступал за спорт, свободный от допинга. Спортсмены, которых я тренировал и тренирую, это знают. Не должно быть никакой толерантности к обману.

Тем не менее, я выступаю за дифференцированный подход, так как из-за коллективных наказаний страдают спортсмены, соблюдающие этические и моральные ценности и не применяющие допинг. Таких спортсменов необходимо поддержать.

Что касается обвинений в адрес Зайцевой, то в течение трех лет нашего сотрудничества мы почти всегда тренировались в Западной Европе. Ольга проживала сначала в Бельгии, а затем в Швейцарии. Основная тренировочная база у нас была в Рупольдинге.

Офицеры WADA регулярно приезжали на допинг-контроль и брали пробы не только у Зайцевой, но и у других спортсменок из моей команды. Поэтому мне трудно представить, что они могли упустить нарушение антидопинговых правил.

Если, несмотря на регулярные тесты, все-таки случилась фальсификация – значит, всю международную систему допинг-контроля нужно заново изучить и проверить. На мой взгляд, то же самое относится к системе менеджмента крупных спортивных соревнований.

Если спорт хочет оставаться правдоподобным, должна быть исключена возможность манипулирования допинг-контролем», – говорится в пресс-релизе Пихлера.

В чем обвиняют Зайцеву?