Вольфганг Пихлер: «Позвоню Зайцевой, чтобы узнать, применяла ли она допинг»

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер рассказал о том, что планирует связаться с российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, чтобы задать ей вопрос, употребляла ли она допинг.

– Я позвоню ей. И спрошу, правда ли это.

– Что вы собираетесь ей сказать?

– Если она делала это сознательно, я расскажу ей, как поступить правильно. Если это делали за ее спиной, что тогда мне останется сказать? Тогда мне ее жаль, – сказал Пихлер.

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