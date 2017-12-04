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    Вольфганг Пихлер: «Позвоню Зайцевой, чтобы узнать, применяла ли она допинг»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг Вольфганг Пихлер

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер рассказал о том, что планирует связаться с российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, чтобы задать ей вопрос, употребляла ли она допинг.

    – Я позвоню ей. И спрошу, правда ли это.

    – Что вы собираетесь ей сказать?

    – Если она делала это сознательно, я расскажу ей, как поступить правильно. Если это делали за ее спиной, что тогда мне останется сказать? Тогда мне ее жаль, – сказал Пихлер.

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