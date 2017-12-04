Вольфганг Пихлер: «Позвоню Зайцевой, чтобы узнать, применяла ли она допинг»
Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер рассказал о том, что планирует связаться с российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, чтобы задать ей вопрос, употребляла ли она допинг.
– Я позвоню ей. И спрошу, правда ли это.
– Что вы собираетесь ей сказать?
– Если она делала это сознательно, я расскажу ей, как поступить правильно. Если это делали за ее спиной, что тогда мне останется сказать? Тогда мне ее жаль, – сказал Пихлер.
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