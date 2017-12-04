Виталий Мутко: «Пусть Родченков сам свой «дюшес» примет и вниз головой проедет по санно-бобслейной трассе»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с массовой дисквалификацией российских призеров Сочи-2014.

— Как вы восприняли то, что Россию выкинули из первой тройки домашней Олимпиады, отобрав медали?

— Да никак. Они не достигли, чего хотели. Олимпиада закончилась – люди выиграли, люди получили медали. Все, Игры кончились.



Мы абсолютно верим нашим спортсменам, их победы заслуженны. В Сочи не было спортсменов-однодневок, как и не было смысла в допинговых программах. Все это технично уводит внимание от настоящего узаконенного допинга – терапевтических разрешений. У русских таких 24, у некоторых по 400. А мы соревнуемся честно и побеждаем честно.

У Легкова 365 дней в году расписаны, он в какой пещере коктейль с мартини пил? А Третьяков? Он на Игры чемпионом мира приехал. Пусть Родченков сам свой «дюшес» примет и вниз головой проедет по санно-бобслейной трассе. Посмотрим, как далеко он уедет. Так что Макларен и Освальд просто мастера международного класса по обману.

— Мы имеем возможность вернуть медали?

— За каждую будем биться через суд. И если наши болельщики считают нас мягкотелыми, думают, что мы не поддерживаем своих спортсменов, то я могу сказать – ребята имеют полную поддержку. Мы доверяем им.

МОК ставит нас в жесткую ситуацию, затягивая с мотивационной частью. Получая ее на руки, мы быстро с ней работаем. Заявления Легкова и Белова поданы в Спортивный арбитражный суд, такая же работа идет по лыжникам, по другим спортсменам. Позавчера были слушания по бобслею, все обеспечены юридической защитой, – рассказал Мутко.