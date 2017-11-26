Антон Шипулин: «Наших ребят лишают медалей просто так, без доказательств. Это безбожно»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российском спорте из-за допингового скандала.

«Хочется абстрагироваться. Мы понимаем, что это нервы и переживания. Мы почти бессильны, можем только ждать. Но информация приходит извне, общаются вокруг нас. Много прессы, я уже не открываю спортивный сайт. Хочу зайти на почту – и уже высвечивается про дисквалификацию. Это действует на нервы, но постараемся абстрагироваться.



Ехать на Олимпиаду без флага и гимна? Сложный вопрос. Должно много чего произойти, много решений. Увидим.



Я не понимаю, из-за чего сыр-бор. Нет доказательств, весомых фактов, чтобы отстранять всю страну. Мы видели прецедент с лыжниками, когда ребят просто так лишают званий. Это безбожно. Я тысячи раз сдавал пробирки – они лежат три года непонятно где, в каких лабораториях. Три-четыре года спустя нам говорят такое. Я даже если бы захотел, то не поцарапал бы так, как они.



Как реагируют Фуркад, Шемп и другие? Иностранцы знают, что с русскими шутить не очень хорошо – мы можем и ответить. Но вижу от близких друзей косые взгляды, кто-то не здоровается. Мы это переживем. Главное – не показывать, что нас это подкосило», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».