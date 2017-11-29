Бессеберг о том, стоит ли отстранять Россию от Пхенчхана-2018: «Нельзя наказывать невиновных»

Президент Международного союза биатлонистов ( ) Андерс Бессеберг поделился мнением о том, следует ли отстранять российских спортсменов от соревнований из-за проблем с допингом в стране.

– Я отмечаю, что очень многие озабочены тем, чтобы соблюдались права спортсменов. Одна из наших основных целей – защита чистых атлетов независимо от того, из какой они страны. Наказывать чистых спортсменов я считаю неправильным.

Это примерно так, если бы меня наказали за то, что кто-то украл мою машину и на ней сбил человека. Это было бы неправильно.

Мы проводим всеобъемлющее тестирование, во всяком случае, с февраля 2016-го. Настоящие профессионалы постоянно сопровождают биатлонистов с осени и до окончания сезона, а эксперты анализируют данные по крови.

Будет очень жаль, если 100 процентов чистых спортсменов не смогут принять участие в Играх.

– В последние годы российские биатлонисты не сдали ни одной положительной пробы из нескольких сотен. Тем не менее, им может быть отказано в участии из-за старых грехов российского спорта…

– Да. Теперь все зависит от руководства . Насколько я понимаю, решение будет принято 5 декабря.

Я долгое время полагал, что возможна такая же ситуация, как перед Рио-2016, когда ответственность за допуск спортсменов была возложена на международные федерации. Но я не знаю, к какому решению придет .

Мы свое дело сделали и хорошо проверяли российских биатлонистов, которые могут претендовать на участие в Играх-2018. Невиновных наказывать нельзя, - сказал Бессеберг.

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