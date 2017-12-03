Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Абсолютно уверен, что все дневники Родченкова были написаны в США»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 Григорий Родченков

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко считает, что дневники Григория Родченкова были написаны уже после Сочи-2014.

    «Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгонялись под некие факты. Это смешно.

    Самая большая моя вина – что не сразу ему предложил виноград... Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду, и я с ним вообще и коктейли изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России», – рассказал Мутко в эфире НТВ.

    «Два раза накормили обедом, я доел виноград за Мутко». Олимпийские дневники Родченкова

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться