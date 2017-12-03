Виталий Мутко: «Абсолютно уверен, что все дневники Родченкова были написаны в США»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко считает, что дневники Григория Родченкова были написаны уже после Сочи-2014.

«Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгонялись под некие факты. Это смешно.

Самая большая моя вина – что не сразу ему предложил виноград... Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду, и я с ним вообще и коктейли изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России», – рассказал Мутко в эфире НТВ.

«Два раза накормили обедом, я доел виноград за Мутко». Олимпийские дневники Родченкова