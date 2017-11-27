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    Сборная России на протяжении пяти сезонов не может попасть в призы в первой гонке Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Максим Цветков Ольга Подчуфарова Виктория Сливко Матвей Елисеев

    Сборная России по биатлону с 2012 года не может попасть в призы стартовой гонки Кубка мира.

    Накануне в шведском Эстерсунде начался первый этап Кубка мира сезона-2017/18. В супермиксте россияне Виктория Сливко и Матвей Елисеев заняли 8-е место, в смешанной эстафете команда России в составе Ольги Подчуфаровой, Екатерины Юрловой, Максима Цветкова и Антона Шипулина стала шестой.

    На протяжении последних пяти лет российские спортсмены не могут попасть в призы первых гонок сезона. Традиционно Кубок мира начинается со смешанных эстафет, с сезона-2015/16 в первый день также проводится супермикст.

    Последний раз сборная России была в призах гонки открытия в сезоне-2012/13. Тогда Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов одержали победу в смешанной эстафете.

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