Мартен Фуркад о братьях Бо: «Надеюсь, они не будут обыгрывать меня весь год»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал тот факт, что вторую гонку подряд его обходят норвежские биатлонисты.

Индивидуальную гонку выиграл Йоханнес Бо, сегодня в спринте первым стал его старший брат Тарьей.

«Надеюсь, они не будут обыгрывать меня весь год.

Тарьею сегодня немного повезло с погодными условиями и трассой, которая была быстрее к концу гонки. Сложно смириться, когда проигрываешь так мало.

Но таковы законы спорта, спорта на свежем воздухе – условия могут измениться и нужно иметь нюх, чтобы правильно выбрать стартовую группу. Но не в этом дело, он не выбирал, когда стартовать. А еще надо немного удачи. Но она была не на моей стороне сегодня. Так что – браво, Тарьей!» – сказал Фуркад.

«Сегодня была интересная гонка. Думаю, я много раз проигрывал меньше секунды, но много и выигрывал. К таким разрывам нельзя привыкнуть», – цитирует француза сайт IBU.

«Всегда сложно ждать, когда ты уже отбежал и ничего не можешь сделать, особенно если при этом ты мог пробежать лучше, потому что допустил промах и зашел на штрафной круг.

Но я все равно рад за него и думаю, что в воскресенье у нас может получиться очень хорошая гонка. Конечно я разочарован, потому что я уже давно жду победу, но она от меня ускользает. Поэтому я рассчитываю на хорошее выступление в следующей гонке», – отметил спортсмен в интервью «Матч ТВ».