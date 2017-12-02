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    Мартен Фуркад о братьях Бо: «Надеюсь, они не будут обыгрывать меня весь год»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Тарьей Бо Йоханнес Бо

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал тот факт, что вторую гонку подряд его обходят норвежские биатлонисты.

    Индивидуальную гонку выиграл Йоханнес Бо, сегодня в спринте первым стал его старший брат Тарьей.

    «Надеюсь, они не будут обыгрывать меня весь год.

    Тарьею сегодня немного повезло с погодными условиями и трассой, которая была быстрее к концу гонки. Сложно смириться, когда проигрываешь так мало.

    Но таковы законы спорта, спорта на свежем воздухе – условия могут измениться и нужно иметь нюх, чтобы правильно выбрать стартовую группу. Но не в этом дело, он не выбирал, когда стартовать. А еще надо немного удачи. Но она была не на моей стороне сегодня. Так что – браво, Тарьей!» – сказал Фуркад.

    «Сегодня была интересная гонка. Думаю, я много раз проигрывал меньше секунды, но много и выигрывал. К таким разрывам нельзя привыкнуть», – цитирует француза сайт IBU.

    «Всегда сложно ждать, когда ты уже отбежал и ничего не можешь сделать, особенно если при этом ты мог пробежать лучше, потому что допустил промах и зашел на штрафной круг.

    Но я все равно рад за него и думаю, что в воскресенье у нас может получиться очень хорошая гонка. Конечно я разочарован, потому что я уже давно жду победу, но она от меня ускользает. Поэтому я рассчитываю на хорошее выступление в следующей гонке», – отметил спортсмен в интервью «Матч ТВ».

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