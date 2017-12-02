Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Бабиков проиграл 48 секунд, Шипулин – больше минуты
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, россиянин Антон Бабиков показал 23-й ход, проиграв 48 секунд.
Кубок мира
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.26,6
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 8,9
3. Мартен Фуркад (Франция) – 9,1
4. Юлиан Эберхард (Австрия) – 14,5
5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 18,8
6. Симон Шемп (Германия) – 19,4
7. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,3
8. Андрей Расторгуев (Латвия) – 21,2
9. Бенедикт Долль (Германия) – 23,3
10. Эрик Лессер (Германия) – 27,2...
23. Антон Бабиков (Россия) – 48,7...
30. Александр Логинов (Россия) – 54,1...
32. Евгений Гаранчиев (Россия) – 1.00,6...
35. Максим Цветков (Россия) – 1.03,6
36. Антон Шипулин (Россия) – 1.04,0...
40. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.08,5...
47. Матвей Елисеев (Россия) – 1.14,2...
49. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.14,6
Общее время стрельбы
1. Доминик Виндиш (Италия) – 39,8 (4)
2. Эрик Лессер (Германия) – 40,4 (1)
3. Симон Эдер (Австрия) – 46,5 (1)...
6. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 48,6 (0)...
16. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 51,8 (1)
17. Антон Шипулин (Россия) – 51,9 (1)...
28. Антон Бабиков (Россия) – 54,5 (1)...
32. Тарьей Бо (Норвегия) – 55,1 (1)
33-34. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 55,2 (1)
33-34. Йоханнес Бо (Норвегия) – 55,2 (3)...
36-37. Евгений Гаранчиев (Россия) – 55,5 (3)
36-37. Мартен Фуркад (Франция) – 55,5 (1)...
47. Симон Шемп (Германия) – 57,3 (1)...
60. Матвей Елисеев (Россия) – 59,2 (1)...
88. Александр Логинов (Россия) – 1.06,2 (1)...
99. Максим Цветков (Россия) – 1.10,1 (1)
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