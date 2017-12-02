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    Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Бабиков проиграл 48 секунд, Шипулин – больше минуты

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Роланд Лессинг Симон Эдер Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии сборная Италии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Мартен Фуркад Тимофей Лапшин Тарьей Бо Симон Шемп Эрик Лессер сборная Латвии Евгений Гараничев сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Доминик Виндиш спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Матвей Елисеев

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, россиянин Антон Бабиков показал 23-й ход, проиграв 48 секунд.

    Кубок мира

    1-й этап

    Эстерсунд, Швеция

    Мужчины

    Спринт

    Лыжный ход

    1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.26,6
    2. Тарьей Бо (Норвегия) – 8,9
    3. Мартен Фуркад (Франция) – 9,1
    4. Юлиан Эберхард (Австрия) – 14,5
    5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 18,8
    6. Симон Шемп (Германия) – 19,4
    7. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,3
    8. Андрей Расторгуев (Латвия) – 21,2
    9. Бенедикт Долль (Германия) – 23,3
    10. Эрик Лессер (Германия) – 27,2...
    23. Антон Бабиков (Россия) – 48,7...
    30. Александр Логинов (Россия) – 54,1...
    32. Евгений Гаранчиев (Россия) – 1.00,6...
    35. Максим Цветков (Россия) – 1.03,6
    36. Антон Шипулин (Россия) – 1.04,0...
    40. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.08,5...
    47. Матвей Елисеев (Россия) – 1.14,2...
    49. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.14,6

    Общее время стрельбы

    1. Доминик Виндиш (Италия) – 39,8 (4)
    2. Эрик Лессер (Германия) – 40,4 (1)
    3. Симон Эдер (Австрия) – 46,5 (1)...
    6. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 48,6 (0)...
    16. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 51,8 (1)
    17. Антон Шипулин (Россия) – 51,9 (1)...
    28. Антон Бабиков (Россия) – 54,5 (1)...
    32. Тарьей Бо (Норвегия) – 55,1 (1)
    33-34. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 55,2 (1)
    33-34. Йоханнес Бо (Норвегия) – 55,2 (3)...
    36-37. Евгений Гаранчиев (Россия) – 55,5 (3)
    36-37. Мартен Фуркад (Франция) – 55,5 (1)...
    47. Симон Шемп (Германия) – 57,3 (1)...
    60. Матвей Елисеев (Россия) – 59,2 (1)...
    88. Александр Логинов (Россия) – 1.06,2 (1)...
    99. Максим Цветков (Россия) – 1.10,1 (1)

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