Свен Фишер: «Когда-то Германия признала ошибки в вопросах допинга. То же самое следует сделать и России»

Четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер прокомментировал допинговый скандал в российском спорте.

«Я помню период объединения Германии, когда мы признали свои ошибки в вопросах допинга. То же самое следует сделать и России — начать соблюдать правила. Если кто-то принимает запрещенные препараты, он должен быть выкинут из спорта.

В то же время в ГДР была ситуация, когда спортсмены не знали, что принимают запрещенные препараты и были частью системы. Но времена изменились, и сейчас проще вскрыть обман», – рассказал Фишер.