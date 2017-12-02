Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Свен Фишер: «Когда-то Германия признала ошибки в вопросах допинга. То же самое следует сделать и России»

    Теги Свен Фишер сборная России сборная России жен сборная Германии сборная Германии жен допинг

    Четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер прокомментировал допинговый скандал в российском спорте.

    «Я помню период объединения Германии, когда мы признали свои ошибки в вопросах допинга. То же самое следует сделать и России — начать соблюдать правила. Если кто-то принимает запрещенные препараты, он должен быть выкинут из спорта.

    В то же время в ГДР была ситуация, когда спортсмены не знали, что принимают запрещенные препараты и были частью системы. Но времена изменились, и сейчас проще вскрыть обман», – рассказал Фишер.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться