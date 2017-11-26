Кубок мира. Смешанная эстафета. Фиалкова, Мякяряйнен, Йоханнес Бо и Хофер были быстрейшими на лыжне, Шипулин уступил 4 секунды

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова, финка Кайса Мякяряйне, норвежец Йоханнес Бо и итальянец Лукас Хофер были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета

Время лыжного хода

1-й этап

1. Паулина Фиалкова (Словакия) — 15.23,8

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 6,2

2. Мари Лаукканен (Финляндия) — 6,2

7. Надежда Скардино (Беларусь) — 20,1...

10. Франциска Пройс (Германия) – 24,6

12. Вита Семеренко (Украина) — 26,9...

15. Анаис Шевалье (Франция) – 37,3

19. Ольга Подчуфарова (Россия) — 56,3

2-й этап

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 15.08,8

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 16,3

3. Марен Хаммершмидт (Германия) — 21,8

4. Селина Гаспарин (Швейцария) — 28,4

5. Анаис Бескон (Франция) — 29,9

6. Дарья Домрачева (Беларусь) — 36,1

7. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 41,5…

10. Доротея Вирер (Италия) — 50,6…

12. Екатерина Юрлова (Россия) — 1.01,1

3-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 15.41,4

2. Доминик Виндиш (Италия) — 3,1

3. Йеспер Нелин (Швеция) — 16,3

4. Бенедикт Долль (Германия) — 18,4

5. Томаш Хасилла (Словакия) — 20,4

6. Клемен Бауэр (Словения) — 30,8...

9. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 38,4

7. Максим Цветков (Россия) — 31,2

4-й этап

1. Лукас Хофер (Италия) — 15.47,5

2. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) — 2,9

3. Антон Шипулин (Россия) — 4,4

4. Симон Дестье (Франция) — 9,2

5. Арнд Пайффер (Германия) — 9,6

6. Матей Казар (Словакия) — 15,5

7. Фредрик Линдстрем (Швеция) — 24,0