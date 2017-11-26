Кубок мира. Смешанная эстафета. Фиалкова, Мякяряйнен, Йоханнес Бо и Хофер были быстрейшими на лыжне, Шипулин уступил 4 секунды
Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова, финка Кайса Мякяряйне, норвежец Йоханнес Бо и итальянец Лукас Хофер были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Смешанная эстафета
Время лыжного хода
1-й этап
1. Паулина Фиалкова (Словакия) — 15.23,8
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 6,2
2. Мари Лаукканен (Финляндия) — 6,2
7. Надежда Скардино (Беларусь) — 20,1...
10. Франциска Пройс (Германия) – 24,6
12. Вита Семеренко (Украина) — 26,9...
15. Анаис Шевалье (Франция) – 37,3
19. Ольга Подчуфарова (Россия) — 56,3
2-й этап
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 15.08,8
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 16,3
3. Марен Хаммершмидт (Германия) — 21,8
4. Селина Гаспарин (Швейцария) — 28,4
5. Анаис Бескон (Франция) — 29,9
6. Дарья Домрачева (Беларусь) — 36,1
7. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 41,5…
10. Доротея Вирер (Италия) — 50,6…
12. Екатерина Юрлова (Россия) — 1.01,1
3-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 15.41,4
2. Доминик Виндиш (Италия) — 3,1
3. Йеспер Нелин (Швеция) — 16,3
4. Бенедикт Долль (Германия) — 18,4
5. Томаш Хасилла (Словакия) — 20,4
6. Клемен Бауэр (Словения) — 30,8...
9. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 38,4
7. Максим Цветков (Россия) — 31,2
4-й этап
1. Лукас Хофер (Италия) — 15.47,5
2. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) — 2,9
3. Антон Шипулин (Россия) — 4,4
4. Симон Дестье (Франция) — 9,2
5. Арнд Пайффер (Германия) — 9,6
6. Матей Казар (Словакия) — 15,5
7. Фредрик Линдстрем (Швеция) — 24,0
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