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    Кубок мира. Смешанная эстафета. Фиалкова, Мякяряйнен, Йоханнес Бо и Хофер были быстрейшими на лыжне, Шипулин уступил 4 секунды

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    Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова, финка Кайса Мякяряйне, норвежец Йоханнес Бо и итальянец Лукас Хофер были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Кубок мира

    1-й этап

    Эстерсунд, Швеция

    Смешанная эстафета

    Время лыжного хода

    1-й этап

    1. Паулина Фиалкова (Словакия) — 15.23,8
    2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 6,2
    2. Мари Лаукканен (Финляндия) — 6,2
    7. Надежда Скардино (Беларусь) — 20,1...
    10. Франциска Пройс (Германия) – 24,6
    12. Вита Семеренко (Украина) — 26,9...
    15. Анаис Шевалье (Франция) – 37,3
    19. Ольга Подчуфарова (Россия) — 56,3

    2-й этап

    1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 15.08,8
    2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 16,3
    3. Марен Хаммершмидт (Германия) — 21,8
    4. Селина Гаспарин (Швейцария) — 28,4
    5. Анаис Бескон (Франция) — 29,9
    6. Дарья Домрачева (Беларусь) — 36,1
    7. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 41,5…
    10. Доротея Вирер (Италия) — 50,6…
    12. Екатерина Юрлова (Россия) — 1.01,1

    3-й этап

    1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 15.41,4
    2. Доминик Виндиш (Италия) — 3,1
    3. Йеспер Нелин (Швеция) — 16,3
    4. Бенедикт Долль (Германия) — 18,4
    5. Томаш Хасилла (Словакия) — 20,4
    6. Клемен Бауэр (Словения) — 30,8...
    9. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 38,4
    7. Максим Цветков (Россия) — 31,2

    4-й этап

    1. Лукас Хофер (Италия) — 15.47,5
    2. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) — 2,9
    3. Антон Шипулин (Россия) — 4,4
    4. Симон Дестье (Франция) — 9,2
    5. Арнд Пайффер (Германия) — 9,6
    6. Матей Казар (Словакия) — 15,5
    7. Фредрик Линдстрем (Швеция) — 24,0

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