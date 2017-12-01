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    Ольга Зайцева: «Несмотря на авторитетность и заслуги спортсменов, нас втаптывают в грязь»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК

    Российская биатлонистка Ольга Зайцева, пожизненно отстраненная МОК от участия в Олимпийских играх, считает, что стала жертвой политической борьбы.

    «Я считаю, что это политика, а в политической борьбе, как правило, любые средства хороши. Наверное, мы все сейчас являемся участниками некой игры.

    Конечно, горько и до слез обидно, что так жестоко и безжалостно правосудие МОК. Несмотря на авторитетность и заслуги людей, нас втаптывают в грязь», – сказала Зайцева.

    Комиссия МОК признала Зайцеву, Чекалеву и Доценко виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014

    У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше

    В чем обвиняют Зайцеву?

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