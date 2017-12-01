Ольга Зайцева: «Несмотря на авторитетность и заслуги спортсменов, нас втаптывают в грязь»
Российская биатлонистка Ольга Зайцева, пожизненно отстраненная МОК от участия в Олимпийских играх, считает, что стала жертвой политической борьбы.
«Я считаю, что это политика, а в политической борьбе, как правило, любые средства хороши. Наверное, мы все сейчас являемся участниками некой игры.
Конечно, горько и до слез обидно, что так жестоко и безжалостно правосудие МОК. Несмотря на авторитетность и заслуги людей, нас втаптывают в грязь», – сказала Зайцева.
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