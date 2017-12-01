Габриэла Коукалова: «Пусть честные российские спортсмены выступают под нейтральным флагом»

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что чистые российские спортсмены должны иметь возможность выступать под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане.

«Если бы у Всемирного антидопингового агентства (WADA) не было доказательств, то, конечно, нам не достались бы медали Сочи-2014. Разве не так?

Результаты 19 россиян в Сочи были аннулированы, они лишились 11 медалей. Есть много доказательств манипуляций с допинг-пробами. Вы думаете, что эти решения были приняты просто так?

Мне по-настоящему жаль тех честных спортсменов, которые ни в чем не виноваты, это сложная ситуация для них. Думаю, решение есть – выступление под нейтральным флагом», – написала Коукалова.

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