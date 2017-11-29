Сюнневе Сулемдал: «Даже не могу представить, что в гонках не будет русских. У меня нет фактов их вины»

Четырехкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка заявила, что сборную России нельзя отстранять от соревнований из-за допинговых проблем в стране.

«Сейчас очень много людей подозревают русских в нечестности. Но для меня это просто спортсмены, с которыми всегда интересно соревноваться. И которые, я уверена, точно так же не приемлют нечестную борьбу.

Я даже не могу представить себе ситуацию, что в гонках не будет русских. Для меня это будет очень странно.

Все, что я могу сказать, что у меня нет никаких реальных фактов, которые подтверждали бы виновность русских спортсменов. Мне кажется, что никто, и Габриэла Коукалова в том числе, не должен комментировать происходящее, не имея таких фактов.

В остальном все просто: мы боремся за чистый спорт, мы хотим, чтобы он был чистым, и если кто-то нарушает правила, значит, такой спортсмен должен быть дисквалифицирован, независимо от его национальности», – сказала Сулемдал.

«Они уверяют, что невиновны и ничего плохого не делали». Кто поддерживает Россию в допинг-скандале