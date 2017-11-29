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    Сюнневе Сулемдал: «Даже не могу представить, что в гонках не будет русских. У меня нет фактов их вины»

    Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии жен допинг Сюнневе Сулемдал Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Четырехкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал заявила, что сборную России нельзя отстранять от соревнований из-за допинговых проблем в стране.

    «Сейчас очень много людей подозревают русских в нечестности. Но для меня это просто спортсмены, с которыми всегда интересно соревноваться. И которые, я уверена, точно так же не приемлют нечестную борьбу.

    Я даже не могу представить себе ситуацию, что в гонках не будет русских. Для меня это будет очень странно.

    Все, что я могу сказать, что у меня нет никаких реальных фактов, которые подтверждали бы виновность русских спортсменов. Мне кажется, что никто, и Габриэла Коукалова в том числе, не должен комментировать происходящее, не имея таких фактов.

    В остальном все просто: мы боремся за чистый спорт, мы хотим, чтобы он был чистым, и если кто-то нарушает правила, значит, такой спортсмен должен быть дисквалифицирован, независимо от его национальности», – сказала Сулемдал.

    «Они уверяют, что невиновны и ничего плохого не делали». Кто поддерживает Россию в допинг-скандале

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