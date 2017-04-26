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    Габриэла Коукалова: «Не жалею о том, что говорила во время допингового скандала»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова призналась, что не жалеет о своих высказываниях во время прошлого сезона.

    «Совсем наоборот, я не жалею о том, что говорила во время допингового скандала.

    Каждый человек сам творит свою судьбу. Каждый сам решает, что ему делать в жизни. Каждый творит себя – честным человеком или лжецом. Не хочу никого обидеть, но с обманщиками я просто не могу согласиться.

    С российскими биатлонистами мы не общались раньше и не общаемся сейчас. Отношения остались прежними. Россияне находятся в стороне от биатлонного коллектива, потому что не говорят много. Хотя есть исключения», – сказала Коукалова.

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