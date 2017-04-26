Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова призналась, что не жалеет о своих высказываниях во время прошлого сезона.

«Совсем наоборот, я не жалею о том, что говорила во время допингового скандала.

Каждый человек сам творит свою судьбу. Каждый сам решает, что ему делать в жизни. Каждый творит себя – честным человеком или лжецом. Не хочу никого обидеть, но с обманщиками я просто не могу согласиться.

С российскими биатлонистами мы не общались раньше и не общаемся сейчас. Отношения остались прежними. Россияне находятся в стороне от биатлонного коллектива, потому что не говорят много. Хотя есть исключения», – сказала Коукалова.