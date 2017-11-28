Ричард Макларен: «Чем дольше русские отрицают мой доклад, тем вероятнее для них получить новые санкции»

Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен заявил, что Россия должна признать его выводы во избежание еще более серьезных санкций.

«Иногда я даже сомневаюсь, что они вообще читали мой доклад. Чем дольше они отрицают мой доклад, тем больше для них вероятность получить новые санкции.

Что касается Родченкова, то в той ситуации, в которой он сейчас находится, ему было бы крайне опасно врать», – рассказал Макларен.

«Посредством ряда детальных показаний он дал нам возможность понять систему. Это, опять же, позволило нам проверить базу данных результатов тестов из России и понять ее.

Я дважды через других свидетелей проверил все, что сказал Родченков. Также были проведены научные исследования, в том числе анализ уровня содержания соли и ДНК-тесты», – приводит слова Макларена VG.