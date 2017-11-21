Специалист Владимир Королькевич официально вошел в тренерский штаб женской сборной России по биатлону.

Об этом сообщил президент СБР Александр Кравцов.

Контракт с Королькевичем был подписан на прошлой неделе.

Королькевич работал тренером женской сборной России в сезоне-2013/14, а в последнее время являлся консультантом команды.

Также с женской сборной сейчас работают Сергей Коновалов и Михаил Девятьяров.