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    Королькевич официально вошел в тренерский штаб женской сборной России

    Теги сборная России жен Александр Кравцов Владимир Королькевич

    Специалист Владимир Королькевич официально вошел в тренерский штаб женской сборной России по биатлону.

    Об этом сообщил президент СБР Александр Кравцов.

    Контракт с Королькевичем был подписан на прошлой неделе.

    Королькевич работал тренером женской сборной России в сезоне-2013/14, а в последнее время являлся консультантом команды.

    Также с женской сборной сейчас работают Сергей Коновалов и Михаил Девятьяров.

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