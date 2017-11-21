Королькевич официально вошел в тренерский штаб женской сборной России
Специалист Владимир Королькевич официально вошел в тренерский штаб женской сборной России по биатлону.
Об этом сообщил президент СБР Александр Кравцов.
Контракт с Королькевичем был подписан на прошлой неделе.
Королькевич работал тренером женской сборной России в сезоне-2013/14, а в последнее время являлся консультантом команды.
Также с женской сборной сейчас работают Сергей Коновалов и Михаил Девятьяров.
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