Павел Колобков: «Россия – страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировала решение Всемирного антидопингового комитета (WADA) не восстанавливать в правах РУСАДА.

«Создалось впечатление, что решение было принято заранее. Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор выступал пространно и не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все свои обязательства государство выполнило», – сказал Колобков.

«Мне показалось странным, что Тэйлор был главным судьей, а не руководство WADA. Задачей комитета являлось подготовить отчет, решение должны принимать другие люди. Россия – страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища в исполнении Тэйлора», – добавил министр.

Также чиновник прокомментировал требование WADA открыть доступ к допинг-пробам, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного дела по работе Московской антидопинговой лаборатории.

«Образцы опечатаны в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Попытки влиять на расследование и диктовать условия правоохранительным органам строго запрещены. Это невозможно в любой правовой системе мира.

Передача данных образцов WADA не позволит наказать виновных. После завершения расследования все пробы и электронные данные будут переданы в соответствующие организации», – цитирует Колобкова Inside The Games.