Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Павел Колобков: «Россия – страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища»

    Теги допинг WADA Павел Колобков РУСАДА Министерство спорта России

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировала решение Всемирного антидопингового комитета (WADA) не восстанавливать в правах РУСАДА.

    «Создалось впечатление, что решение было принято заранее. Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор выступал пространно и не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все свои обязательства государство выполнило», – сказал Колобков.

    «Мне показалось странным, что Тэйлор был главным судьей, а не руководство WADA. Задачей комитета являлось подготовить отчет, решение должны принимать другие люди. Россия – страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища в исполнении Тэйлора», – добавил министр.

    Также чиновник прокомментировал требование WADA открыть доступ к допинг-пробам, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного дела по работе Московской антидопинговой лаборатории.

    «Образцы опечатаны в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Попытки влиять на расследование и диктовать условия правоохранительным органам строго запрещены. Это невозможно в любой правовой системе мира.

    Передача данных образцов WADA не позволит наказать виновных. После завершения расследования все пробы и электронные данные будут переданы в соответствующие организации», – цитирует Колобкова Inside The Games.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться