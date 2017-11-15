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    Павел Колобков: «Российские спортсмены понимают, как абсурдно и несправедливо выступать под нейтральным флагом»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможное выступление российских спортсменов в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

    «Все наши спортсмены – волевые ребята и патриоты своей страны, поговорите с нашими легкоатлетами. Российские спортсмены понимают, как абсурдно и несправедливо выступать под нейтральным флагом. Да, если это произойдет, это будет очень тяжелое решение для каждого спортсмена, для любого руководителя, потому что Олимпиада – это праздник спорта.

    Участие любой страны под нейтральным флагом противоречит всем принципам МОК, принципам олимпийского движения. Такое невозможно себе представить, и этот вариант исключен. Это было только в 1992 году, когда сложилась действительно странная ситуация. Сейчас такая ситуация невозможна, и наши коллеги из МОК это, безусловно, будут учитывать при принятии решения», – рассказал Колобков.

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