Ассоциация национальных олимпийских комитетов выступила против призывов отстранить Россию от ОИ-2018

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) не поддержала призывы отстранить Россию от Пхенчхана-2018.

«ANOC считает неприемлемым тот факт, что уже предлагались определенные санкции в отношении России. Еще до того, как комиссии завершили свою работу.

Включая призывы к WADA отстранить всех российских спортсменов от Пхенчхана-2018. Это прямое нарушение кодекса WADA.

ANOC также считает, что национальные антидопинговые комитеты должны только выполнять свои обязанности, а не делать политические заявления», – говорится в сообщении ANOC.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?