Ассоциация национальных олимпийских комитетов выступила против призывов отстранить Россию от ОИ-2018
Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) не поддержала призывы отстранить Россию от Пхенчхана-2018.
«ANOC считает неприемлемым тот факт, что уже предлагались определенные санкции в отношении России. Еще до того, как комиссии МОК завершили свою работу.
Включая призывы к WADA отстранить всех российских спортсменов от Пхенчхана-2018. Это прямое нарушение кодекса WADA.
ANOC также считает, что национальные антидопинговые комитеты должны только выполнять свои обязанности, а не делать политические заявления», – говорится в сообщении ANOC.
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