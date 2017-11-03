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    Ассоциация национальных олимпийских комитетов выступила против призывов отстранить Россию от ОИ-2018

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 политика ANOC

    Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) не поддержала призывы отстранить Россию от Пхенчхана-2018.

    «ANOC считает неприемлемым тот факт, что уже предлагались определенные санкции в отношении России. Еще до того, как комиссии МОК завершили свою работу.

    Включая призывы к WADA отстранить всех российских спортсменов от Пхенчхана-2018. Это прямое нарушение кодекса WADA.

    ANOC также считает, что национальные антидопинговые комитеты должны только выполнять свои обязанности, а не делать политические заявления», – говорится в сообщении ANOC.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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