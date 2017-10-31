Дмитриев Губерниев: «Как будут радоваться поклонники Фуркада, когда француз снова будет блистать в нашей программе»
Дмитрий Губерниев, ведущий программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ» сообщил о том, что передача начнет выходить в эфир в ноябре.
«Скоро, друзья, начнет свою профессиональную работу творческий коллектив программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Наш проект, работающий в места событий, самый рейтинговый на канале «Матч ТВ». Привлекательный во всех смыслах проект дружбы и братства. Проект, на который делает ключевую ставку национальный спортивный телеканал.
Как будут радоваться поклонники Мартена Фуркада, когда великий француз снова будет блистать в нашей программе. Смотрите уже в ноябре на «Матч ТВ».
Достигнуто полное понимание и с отделом трансляций канала. Прямые эфиры с места событий, обеспечение всем необходимым для трансляций, включая сложную транспортную логистику. Ура, поклонники биатлона!» – написал Губерниев.
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Скоро!!! Друзья!!! Начнёт свою профессиональную работу творческий коллектив программы Биатлон с Дмитрием Губерниевым!!!Наш проект ,работающий в места событий,самый рейтинговый на канале Матч ТВ!!! Привлекательный во всех смыслах!!! Проект дружбы и братства!!! Проект ,на который делает ключевую ставку Национальный Спортивный Телеканал!!!! Как будут радоваться поклонники Мартена Фуркада ,когда великий француз снова будет блистать в нашей программе!!!!Смотрите уже в ноябре на Матч ТВ!!!!!Достигнуто полное понимание и с отделом трансляций канала!!!! Прямые эфиры с места событий,обеспечение всем необходимым для трансляций,включая сложную транспортную логистику!!!!Ура,поклонники биатлона!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🤡🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼#матчтв #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #крепкиепрофессионалы
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