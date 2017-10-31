Дмитриев Губерниев: «Как будут радоваться поклонники Фуркада, когда француз снова будет блистать в нашей программе»

Дмитрий Губерниев, ведущий программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале сообщил о том, что передача начнет выходить в эфир в ноябре.

«Скоро, друзья, начнет свою профессиональную работу творческий коллектив программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Наш проект, работающий в места событий, самый рейтинговый на канале «Матч ТВ». Привлекательный во всех смыслах проект дружбы и братства. Проект, на который делает ключевую ставку национальный спортивный телеканал.

Как будут радоваться поклонники , когда великий француз снова будет блистать в нашей программе. Смотрите уже в ноябре на «Матч ТВ».

Достигнуто полное понимание и с отделом трансляций канала. Прямые эфиры с места событий, обеспечение всем необходимым для трансляций, включая сложную транспортную логистику. Ура, поклонники биатлона!» – написал Губерниев.

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