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    Оргкомитет Пхенчхана-2018 забыл нанести Японию на карту мира

    Теги фото сборная Японии Пхенчхан-2018

    Министерство спорта Японии потребовало организаторов Олимпиады Пхенчхана-2018 исправить ошибку на сайте Игр, где на карте мира отсутствовала Япония.

    В минспорта Японии поступило множество звонков от граждан с информацией об ошибке. После этого японская сторона обратилась в посольство Южной Кореи в Токио с требованием связаться с организаторами Игр и нанести острова на карту.

    На данный момент на официальном сайте Олимпийских игр Япония на карте присутствует. Как объяснили в оргкомитете, это была «простая ошибка», появившаяся при обновлении изображений на сайте в феврале этого года.

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