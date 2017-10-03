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    Канада представила олимпийскую форму для Игр-2018 в Пхенчхане

    Теги фото сборная Канады сборная Канады жен Пхенчхан-2018

    Сегодня в Торонто прошла презентация формы сборной Канады на Олимпийские игры в Пхенчхане.

    Коллекция одежды разработана совместно с компанией Hudson’s Bay. Форма выполнена в технике колор-блокинг, сочетающей красный, белый и черный цвета, также на одежде присутствуют графические украшения и символ Канады – кленовый лист.

    В коллекции представлены костюмы, в которых спортсмены будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр, на вручении медалей, а также будут надевать во время отдыха в олимпийской деревне.

    В общей сложности каждый канадский спортсмен получит комплект из 28 позиций, включающих одежду и аксессуары.

    Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.

    ФОТО – инстаграм Hudson’s Bay

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