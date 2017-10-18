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    Тина Канделаки: «Скоро на «Матч ТВ» увидите новый формат и услышите о новых проектах. Все будет очень хорошо»

    Теги телевидение Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением насчет перехода канала под управление Comedy Club Production.

    «Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю. Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем.

    Все будет очень хорошо. Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет.

    А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее», – сказала Канделаки.

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