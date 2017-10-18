Тина Канделаки: «Скоро на «Матч ТВ» увидите новый формат и услышите о новых проектах. Все будет очень хорошо»

Генеральный продюсер Тина Канделаки поделилась мнением насчет перехода канала под управление Comedy Club Production.

«Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю. Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем.

Все будет очень хорошо. Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет.

А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее», – сказала Канделаки.

Александр Тихонов: «Канделаки нужно гнать с «Матч ТВ» поганой метлой»

«Матч ТВ» возглавили люди с канала ТНТ