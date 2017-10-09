Тина Канделаки: «Приход в руководство «Матч ТВ» профессионалов только радует»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о переходе канала под управление Comedy Club Production.
«Я приветствую любой системный подход в телевизионном бизнесе – будь то работа с контентом или работа с менеджерской структурой.
Наша команда старается рассказывать о спорте с помощью развлекательных форматов – и приход в руководство субхолдинга профессионалов, выпустивших множество успешных развлекательных проектов на ТВ, только радует», – сказала Канделаки.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.