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    Тина Канделаки: «Приход в руководство «Матч ТВ» профессионалов только радует»

    Теги телевидение Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о переходе канала под управление Comedy Club Production.

    «Я приветствую любой системный подход в телевизионном бизнесе – будь то работа с контентом или работа с менеджерской структурой.

    Наша команда старается рассказывать о спорте с помощью развлекательных форматов – и приход в руководство субхолдинга профессионалов, выпустивших множество успешных развлекательных проектов на ТВ, только радует», – сказала Канделаки.

    «Матч ТВ» возглавили люди с канала ТНТ

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