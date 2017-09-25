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    Украина присоединилась к требованиям отстранить сборную России от Пхенчхана-2018

    Теги допинг сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 министерство молодежи и спорта Украины

    Национальный антидопинговый центр Украины выступил с заявлением в поддержку инициативы антидопинговых комитетов 28 стран отстранить сборную России от Олимпиады в Пхенчхане.

    «Министерство молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

    Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву указанных стран о необходимости привлечения к ответственности России, в том числе путем отстранения российских спортивных федераций от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

    Соответствующее письмо направлено в Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO)», – говорится в заявлении.

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