Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Слепцова выиграла золото, Дмитриева – 3-я
26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону прошла женская спринтерская гонка. Победу одержала Светлана Слепцова, Ольга Дмитриева – 3-я.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Чайковский, Россия
Спринт
Женщины
1. Светлана Слепцова (Россия) – 20.22,1 (0+0)
2. Паулина Фиалкова (Словакия) – 41,3 (0+2)
3. Ольга Дмитриева (Россия) – 42,9 (1+1)
4. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.01,3 (1+1)
5. Надежда Белкина (Украина) – 1.12,7 (0+1)
6. Юлия Журавок (Украина) – 1.14,7 (0+0)
7. Галина Вишневская (Казахстан) – 1.16,3 (0+0)
8. Дарья Юркевич (Беларусь) – 1.20,4
9. Наталья Гербулова (Россия) – 1.28,9 (1+1)
10. Алина Райкова (Казахстан) – 1.42,9 (0+0)
11. Ольга Шестерикова (Россия) – 1.43,3 (2+1)...
13. Байба Бендика (Латвия) – 1.53,7 (3+0)
14. Мария Панфилова (Украина) – 2.18,3 (3+1)...
18. Ивона Фиалкова (Словакия) – 2.38,9 (2+3)...
21. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – 3.33,8 (1+3)...
23. Анастасия Егорова (Россия) – 3.41,6 (1+4)
Кристина Ильченко (Беларусь) – не стартовала.
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