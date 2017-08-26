Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Слепцова выиграла золото, Дмитриева – 3-я

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен результаты летний биатлон сборная Украины жен сборная Беларуси жен Мария Панфилова сборная Словакии жен чемпионат мира по летнему биатлону сборная Латвии жен сборная Южной Кореи жен Дарья Юркевич спринт (жен) Надежда Белкина Ульяна Кайшева Ольга Шестерикова Галина Вишневская Байба Бендика Наталья Гербулова Паулина Фиалкова Алина Райкова Юлия Журавок Ивона Фиалкова Кристина Ильченко Ольга Дмитриева Екатерина Аввакумова Анастасия Егорова

    26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону прошла женская спринтерская гонка. Победу одержала Светлана Слепцова, Ольга Дмитриева – 3-я.

    Летний биатлон

    Чемпионат мира

    Чайковский, Россия

    Спринт

    Женщины

    1. Светлана Слепцова (Россия) – 20.22,1 (0+0)
    2. Паулина Фиалкова (Словакия) – 41,3 (0+2)
    3. Ольга Дмитриева (Россия) – 42,9 (1+1)
    4. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.01,3 (1+1)
    5. Надежда Белкина (Украина) – 1.12,7 (0+1)
    6. Юлия Журавок (Украина) – 1.14,7 (0+0)
    7. Галина Вишневская (Казахстан) – 1.16,3 (0+0)
    8. Дарья Юркевич (Беларусь) – 1.20,4
    9. Наталья Гербулова (Россия) – 1.28,9 (1+1)
    10. Алина Райкова (Казахстан) – 1.42,9 (0+0)
    11. Ольга Шестерикова (Россия) – 1.43,3 (2+1)...
    13. Байба Бендика (Латвия) – 1.53,7 (3+0)
    14. Мария Панфилова (Украина) – 2.18,3 (3+1)...
    18. Ивона Фиалкова (Словакия) – 2.38,9 (2+3)...
    21. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – 3.33,8 (1+3)...
    23. Анастасия Егорова (Россия) – 3.41,6 (1+4)

    Кристина Ильченко (Беларусь) – не стартовала.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться