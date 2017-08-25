Летний биатлон. Чемпионат мира. Россия одержала победу в смешанной эстафете, Словакия – 2-я, Украина – 3-я
25 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском состоялась смешанная эстафета.
Команда России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Антона Шипулина выиграла золото.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Чайковский, Россия
Смешанная эстафета
1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин) – 1:12.17,1 (0+10)
2. Словакия (Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Хасилла, Матей Казар) – 29,7 (0+16)
3. Украина (Юлия Журавок, Мария Панфилова, Антон Мигда, Максим Ивко) – 1.24,1 (0+6)
4. Беларусь (Дарья Юркевич, Кристина Ильченко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников) – 2.16,8 (2+13)
5. Казахстан (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов, Максим Браун) – 2.33,8 (1+10)
6. Молдова (Алла Гиленко, Анастасия Ничипоренко, Ливиу Дубалари, Николае Гайдуч) – 11.59,86 (4+15)
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