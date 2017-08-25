Летний биатлон. Чемпионат мира. Юниоры. Команда России выиграла смешанную эстафету, Украина — 2-я, Беларусь — 3-я
На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском прошла юниорская смешанная эстафета. Команда России в составе Кристины Резцовой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского заняла первое место.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Чайковский, Россия
Юниоры
Смешанная эстафета
1. Россия — 1:15.37,0 (3+15)
2. Украина – 57,9 (0+6)
3. Беларусь – 2.51,8 (2+13)
4. Турция – 6.02,0 (1+17)
5. Казахстан – 6.40,2 (4+16)
6. Румыния – 7.37,6 (1+13)
7. Словакия – 8.03,3 (3+15)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.