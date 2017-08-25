Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Летний биатлон. Чемпионат мира. Юниоры. Команда России выиграла смешанную эстафету, Украина — 2-я, Беларусь — 3-я

    Теги результаты летний биатлон юниорская сборная России юниорская сборная России жен юниорская сборная Беларуси жен юниорская сборная Украины чемпионат мира по летнему биатлону юниорская сборная Беларуси юниорская сборная Украины жен Динара Алимбекова юниорская сборная Казахстана Кристина Резцова юниорская сборная Казахстана жен Анна Кривонос Игорь Малиновский Никита Поршнев Елизавета Бельченко Виталий Труш Тарас Лесюк Роман Еремин Валерия Васнецова Кристина Дмитренко Антон Смольский Евгения Крассикова Дмитрий Колесников Анастасия Ануфриева Игорь Карпюк

    На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском прошла юниорская смешанная эстафета. Команда России в составе Кристины Резцовой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского заняла первое место.

    Летний биатлон

    Чемпионат мира

    Чайковский, Россия

    Юниоры

    Смешанная эстафета

    1. Россия — 1:15.37,0 (3+15)
    2. Украина – 57,9 (0+6)
    3. Беларусь – 2.51,8 (2+13)
    4. Турция – 6.02,0 (1+17)
    5. Казахстан – 6.40,2 (4+16)
    6. Румыния – 7.37,6 (1+13)
    7. Словакия – 8.03,3 (3+15)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться