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    Состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен СБР летний биатлон Антон Шипулин юниорская сборная России юниорская сборная России жен Александр Печенкин Алексей Волков чемпионат мира по летнему биатлону Сергей Клячин Максим Буртасов Ульяна Кайшева Ольга Шестерикова Наталья Гербулова Кристина Резцова Александр Поварницын Ольга Дмитриева Анастасия Егорова Наталья Ушкина Игорь Малиновский Ксения Жужгова Никита Поршнев Юлия Коншина Екатерина Мошкова Василий Томшин Карим Халили Валерия Васнецова Николай Дмитриев Степан Парфенов

    Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал список участников национальной команды на чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском.

    Мужчины: Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов.

    Женщины: Светлана Слепцова, Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева.

    Юниоры: Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов.

    Юниорки: Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина, Наталья Ушкина.

    Чемпионат мира пройдет с 25 по 27 августа.

    Расписание чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском

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