Состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал список участников национальной команды на чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском.
Мужчины: Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов.
Женщины: Светлана Слепцова, Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева.
Юниоры: Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов.
Юниорки: Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина, Наталья Ушкина.
Чемпионат мира пройдет с 25 по 27 августа.
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