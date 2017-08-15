Состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону в Чайковском

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал список участников национальной команды на чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском.

Мужчины: Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов.

Женщины: Светлана Слепцова, Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева.

Юниоры: Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов.

Юниорки: Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина, Наталья Ушкина.

Чемпионат мира пройдет с 25 по 27 августа.

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском