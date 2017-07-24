Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о развитии ситуации в его конфликте со священниками из храма в селе Уйское.

«21 июля в Уйском я дал пресс-конференцию в администрации села, где ответил на вопросы журналистов и также узнал много нового о работе местной церкви и ее служителя. Когда я вошел в зал конференции, все встали и аплодировали, кроме трех-четырех женщин со стороны человека из церкви.

Были свидетели, которые подтвердили, что я был абсолютно трезвый, даже есть фотография в магазине, где я покупал детям подарки, а продавщицы попросили меня сфотографироваться перед тем, как я поехал в церковь.

Икону я никуда не девал. Сейчас она в селе, находится в администрации главы района. Кроме того, я привез икону «Четыре апостола. Вход в храм Божий» и крест 2000 лет Рождества Христова, несколько Библий и старинных молитвенников, хоровые песни для казаков. Я положил руку на Библию и сказал, что готов подтвердить свои слова на самом современном детекторе лжи и призываю к тому же моих оппонентов.

Обратился еще раз к представителям человека из церкви показать запись их съемки, которая подтвердила бы правоту. Они ушли от ответа, сказали, что запись не получилась. Меня допросили следователи, я все рассказал, как это было. Уголовное дело заведено, я оставил медицинское освидетельствование, показал всем огромный лиловый синяк, который остался и через пять дней.

Я возвращаюсь к этой теме потому, что наши СМИ за два часа достойного гражданина, имеющего боевые и гражданские награды и медали, превратили в пьяницу, мошенника и изгоя. Это разве нормально? Областное и центральное телевидение снимало беспрестанно какого-то полупьяного последователя Павла, зомбированную прихожанку, а дали такой сюжет, что ничего не понятно.

Посмотрим, что они будут писать и говорить, когда закончится уголовное дело и моя правота будет подтверждена правоохранительными органами и судом. Тогда я смогу предъявить им серьезные претензии», – написал Тихонов.