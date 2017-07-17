Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал свое решение забрать им же подаренную икону из храма в селе Уйское.

«Пять лет назад я привез в свое родное село икону 1892 года святого князя Александра Невского, которую выкупил специально для церкви, так как она могла уйти за рубеж. Кроме того, я выкупил икону всех святых, которая сейчас находится в церкви. Я попрошу своих селян забрать ее до тех пор, пока во главе находится настоятель Павел. Он со своей семьей по сути приватизировал церковь.



Что подвигло меня на этот шаг? Жалуются селяне, что не могут крестить ребенка. Павлу все время не до этого. Чем он занимается, может, какую секту организовал, непонятно. Один вопиющий случай произошел, когда хоронили Виктора Зудова, заслуженного человека. Казаки принесли его на своих плечах к церкви, поставили, долго ждали, а этот, так называемый, батюшка даже не вышел к казакам.



При входе в церковь нас жена пыталась снимать на телефон, на улице снимает дочь. Я давно не видел таких озлобленных женских лиц. На выходе я сказал, что как только поменяют настоятеля, который ненавидит людей и не может быть церковным служителем, я буду готов вернуть икону.

На выходе дочь продолжает снимать. Я подошел, взял ее за ремешок камеры и попросил прекратить. Они уже насочиняли, что я якобы ее ударил, что якобы был пьян. У них же есть запись с камер, так пусть покажут ее народу? Но они этого никогда не сделают, потому что тогда будут опровергнуты их же слова. Жители села это также понимают.



Сегодня я прошел обследование, зафиксировал повреждение шейных позвонков и предъявлю все претензии. На выходе на меня напали сзади, схватили за волосы так, что думал, снимут скальп. Думаю, что этот человек не имеет права быть настоятелем храма. После того, как туда будет назначен новый нормальный настоятель, я передам церкви крест, который выкупил.



Я готов пройти тест на детекторе лжи вместе с Павлом, его женой, дочерью и всеми участниками этого нелицеприятного случая. Сейчас будет заведено уголовное дело, и будем разбираться. Сам Павел орал, как уличный бандит: «Хочешь, я тебе по печени засажу!» После чего на меня напали его прислужники, но мы не давали никакого повода, кроме того, что забрали свою собственность», – написал Тихонов.