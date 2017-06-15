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    Ольга Зайцева: «Нынешнее поколение биатлонисток упущено. Должно вырасти другое»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о смене поколений в женской сборной России.

    – Какие чувства вызывает у вас биатлон, когда смотрите на него со стороны?

    – Я всегда всех защищаю. Говорю, что нужно просто подождать: новое поколение вырастет, натренируется – и все будет классно. Хотя первое время после ухода думала только о том, что готова сама побежать, и что это будет не хуже, чем сейчас выступают наши девочки. Сейчас более спокойно на это смотрю.

    – Нынешнее поколение постоянно противопоставляют вашему.

    – Мое мнение сводится к тому, что нынешнее поколение спортсменок в некотором смысле просто упущено. Должно вырасти другое.

    – Какое именно поколение вы имеете в виду? Поколение Слепцовой, Старых, Виролайнен и Акимовой, которым уже под 30 или немногим «за», или Ульяну Кайшеву и Ольгу Подчуфарову, которые несколько лет назад «выносили» в юниорах всех соперниц?

    – Более молодых, конечно. Мне кажется, одна из глобальных ошибок в их подготовке заключалась как раз в том, что был поставлен акцент на юниоров.

    От спортсменок требовали в юниорах такого же результата, как сейчас надо показывать в национальной сборной. И они просто себя израсходовали, иссякли. Но это – исключительно мое мнение, – сказала Зайцева.

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