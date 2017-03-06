Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что популярность биатлона мешает россиянам показывать высокие результаты на главных стартах.

«Основная работа у биатлонистов – не на экране светиться, а на лыжне и стрельбище. Заметьте, российских лыжников так не раскручивают в СМИ, хотя наш Сергей Устюгов за всех отдувается.

Сергей выиграл золото чемпионата мира, и я вот не слышала, чтоб в новостях с неописуемым восторгом нам сообщали об этом по всем телеканалам и радиостанциям. Совершенно иная картина, когда наш биатлонист занимает призовое место всего лишь на этапе Кубке мира.

И мне кажется, что Елена Валерьевна Вяльбе не допускает в лыжную сборную России шоуменов, потому что знает, как это мешает подготовке спортсменов. Она не хочет превращать спорт в шоу.

А биатлон в России – это шоу. В Германии, Норвегии биатлон не так сильно раскручен. Понятно, мир спорта не может без раскрутки в медиа, но я поделилась своим мнением, почему в биатлоне мы стали реже побеждать на важных стартах.

– Любопытно узнать ваше профессиональное мнение на тему: Фуркад специально подрезал Александра Логинова во время смешанной эстафеты на ЧМ-2017?

– Видела эту гонку, комментировала ее на радио и прямо в эфире сказала, что Фуркад, конечно, поступил как нехороший спортсмен. Мне кажется, он не сдержался и потом раскаивался.

Француз выискивал Логинова глазами, всех пропустил вперед, специально подъехал к россиянину и ткнул его палкой. Мартен поступил не по-человечески. Никогда бы так не сделала», – сказала Зайцева.