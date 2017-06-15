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    Ольга Зайцева: «Должность главного тренера мне давали совсем не для того, чтобы я работала»

    Теги Ольга Зайцева сборная России сборная России жен СБР Александр Кравцов

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала о своем назначении и.о. главного тренера сборной России в 2015 году.

    «Главным тренером я не была – просто исполняла обязанности, да и то не слишком долго. С одной стороны, мне очень хотелось принести своему виду спорта пользу. Привлечь новых людей, «молодую кровь».

    Но фактически ситуация получилась иной. Я как-то очень быстро начала ощущать, что должность мне дали совсем не для того, чтобы я работала. А просто чтобы таким образом меня трудоустроить.

    К счастью, переживала по этому поводу я недолго: когда узнала, что жду второго ребенка, сразу пришла к Кравцову и сказала, что работать в федерации не смогу», – сказала Зайцева.

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