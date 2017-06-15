Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала о своем назначении и.о. главного тренера сборной России в 2015 году.

«Главным тренером я не была – просто исполняла обязанности, да и то не слишком долго. С одной стороны, мне очень хотелось принести своему виду спорта пользу. Привлечь новых людей, «молодую кровь».

Но фактически ситуация получилась иной. Я как-то очень быстро начала ощущать, что должность мне дали совсем не для того, чтобы я работала. А просто чтобы таким образом меня трудоустроить.

К счастью, переживала по этому поводу я недолго: когда узнала, что жду второго ребенка, сразу пришла к Кравцову и сказала, что работать в федерации не смогу», – сказала Зайцева.