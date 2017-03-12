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    Дмитрий Ярошенко: «Сейчас у нас женщины – это девушки, барышни. А они должны быть похожи на мужчин, отжиматься, подтягиваться»

    Теги Кайса Мякяряйнен Анна Богалий Дмитрий Ярошенко Ольга Зайцева Ольга Медведцева Марит Бьорген сборная России жен Альбина Ахатова сборная Норвегии жен Юстина Ковальчик сборная Польши жен сборная Финляндии жен

    Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о том, почему упали результаты женской сборной России.

    «Если сравнить хотя бы ход иностранок и наших, то разница видна невооруженным взглядом. Как бы после этих моих слов ко мне ни относились наши болельщики и сами девчонки, но они должны быть похожи на мужчин. Я имею в виду мышечно. Они должны отжиматься на брусьях, должны подтягиваться.

    Пускай мне кто-нибудь скажет, что Пылева, Зайцева или Богалий не делали этого. Они должны это делать по определению. По-другому нельзя. А вот эти вялые сопровождающие движения рук… Они должны быть похожи на Ковальчик, на Бьорген. Либо быть такими же худощавыми и жилистыми как Мякяряйнен. Посмотрите на нее! Ни грамма лишнего жира, исключительно мускулатура.

    Надо делать больше ОФП. Реальной ОФП, которую давал тот же Польховский. Раньше, например, женщины тренировались вместе с мужиками. И они делали ОФП больше, чем мы, чтобы развить свой плечевой пояс. Альбина Ахатова и другие девушки по-доброму надоедали нам, потому что при них мы даже и сачкануть-то не могли.

    А если мы посмотрим на нынешнюю женскую команду, то кто сможет потренироваться хотя бы с юниорской мужской командой? Давайте объективно – никто не сможет. Сейчас у нас женщины – это девушки, они барышни. Но вы закончите жесткую тренировку, наденьте только потом свои платьица и будьте красавицами. 

    Мне кажется, что нашим тренерам пора перестать сюсюкаться со спортсменками и набрать тех, кто реально будет потеть и пахать. А сейчас смотришь на некоторых – как-будто из санатория приехали. В таких случаях надо, наверное, отправлять на Кубок России, где армия голодных спортсменок, которые «сожрут» тебя», – рассказал Ярошенко.

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