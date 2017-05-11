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    Дмитрий Медведев: «Давайте обсудим, что важно сделать для того, чтобы спортивных побед стало больше»

    Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Медведев Фонд поддержки олимпийцев России

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев предложил обсудить меры поддержки российских спортсменов.

    «Давайте откровенно обсудим, что важнее сделать для того, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учетом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали.

    А в случае необходимости, чтобы была квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились, последние годы, в последний период совсем немаловажно», – сказал Медведев.

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