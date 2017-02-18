Андерс Бессеберг: «Дисквалифицировать невиновного спортсмена – это хуже, чем не поймать того, кто использует допинг»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что не хотел бы дисквалифицировать невиновного спортсмена.
Напомним, что IBU изучает информацию из доклада Ричарда Макларена. В нем упоминается 31 российский биатлонист – по шести спортсменам расследование продолжается, трое были отстранены, в еще 22 случаях расследование приостановлено.
«Мы не можем взять риск и дисквалифицировать невиновного спортсмена – это было бы хуже, если бы спортсмен, принимающий допинг, не был бы пойман. Мы не можем наказывать невиновных. Цель IBU – чистый спорт.
У нас относительно большое количество положительных допинг-проб за последние годы, одна из причин этому – наши эксперты хорошо работают.
Еще на пресс-конференции в Пхенчхане (в 2009 году – прим. Sports.ru) я сказал, что в России отсутствует антидопинговая культура, и я боюсь, что у них может существовать систематический допинг, и это касается многих видов спорта», – сказал Бессеберг в интервью RND.
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