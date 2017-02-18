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    Андерс Бессеберг: «Дисквалифицировать невиновного спортсмена – это хуже, чем не поймать того, кто использует допинг»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг Ричард Макларен ЧМ-2017

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что не хотел бы дисквалифицировать невиновного спортсмена.

    Напомним, что IBU изучает информацию из доклада Ричарда Макларена. В нем упоминается 31 российский биатлонист – по шести спортсменам расследование продолжается, трое были отстранены, в еще 22 случаях расследование приостановлено.

    «Мы не можем взять риск и дисквалифицировать невиновного спортсмена – это было бы хуже, если бы спортсмен, принимающий допинг, не был бы пойман. Мы не можем наказывать невиновных. Цель IBU – чистый спорт.

    У нас относительно большое количество положительных допинг-проб за последние годы, одна из причин этому – наши эксперты хорошо работают.

    Еще на пресс-конференции в Пхенчхане (в 2009 году – прим. Sports.ru) я сказал, что в России отсутствует антидопинговая культура, и я боюсь, что у них может существовать систематический допинг, и это касается многих видов спорта», – сказал Бессеберг в интервью RND.

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