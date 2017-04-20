Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о назначении тренерами женской сборной России Владимира Королькевича и Сергея Коновалова.

«Я двумя руками за такие перемены в женском тренерском штабе. Королькевич и Коновалов, как мне кажется – это тренерский дуэт мечты. Всецело доверяю этим наставникам, они мои друзья.

Сергей Коновалов – это выдающийся тренер по стрельбе, а такого методиста, как Владимир Королькевич, просто не найти. Мы помним, как он подготовил Олю Вилухину к Сочи.

Наши женщины под руководством Королькевича и Коновалова выиграют в Корее две медали. Причем я искренне надеюсь, что одна из них будет высшей пробы», – сказал Губерниев.

«Я буду комментировать биатлон один». Нужен ли Губерниеву напарник?