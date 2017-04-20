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    Александр Касперович: «На Олимпиаде-2018 сборная России по плану должна завоевать пять медалей»

    Теги сборная России сборная России жен Александр Касперович Пхенчхан-2018

    Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович огласил медальный план на Олимпиаду в Пхенчхане.

    «Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Мужской сборной поставлена задача на Олимпийских играх завоевать как минимум три медали, одну из них – золотую. У женщин есть план – две медали», – сказал Касперович.

    На предыдущих Олимпийских играх, которые проходили в Сочи, российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно золото, два серебра и одну бронзу.

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