Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович огласил медальный план на Олимпиаду в Пхенчхане.

«Конечно, у нас есть план комплексно-целевой подготовки. Мужской сборной поставлена задача на Олимпийских играх завоевать как минимум три медали, одну из них – золотую. У женщин есть план – две медали», – сказал Касперович.

На предыдущих Олимпийских играх, которые проходили в Сочи, российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно золото, два серебра и одну бронзу.