Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж, если тот забьет пять мячей на Кубке конфедераций.

«Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом. Поэтому если забьешь пять мячей на Кубке конфедераций, я тебе подарю лучшую пару лыж.

А стрельбу тебе подтянем», – сказал Шипулин.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.