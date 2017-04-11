Антон Шипулин: «Подарю Дзюбе лучшую пару лыж, если он забьет пять мячей на Кубке конфедераций»
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж, если тот забьет пять мячей на Кубке конфедераций.
«Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом. Поэтому если забьешь пять мячей на Кубке конфедераций, я тебе подарю лучшую пару лыж.
А стрельбу тебе подтянем», – сказал Шипулин.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна.
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