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    Виталий Мутко: «У нас сборная обновлена. Сразу ждать фееричного результата сложно»

    Теги Виталий Мутко Станислав Черчесов сборная России ФИФА Кубок конфедераций

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России и подготовке к Кубку конфедераций.

    Об игре сборной

    «У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно.

    После Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира».

    О Кубке конфедераций

    «Единственное, что вызывает обеспокоенность – это реализация билетов. На данный момент продано около 200 тысяч билетов, но мы надеемся, что к началу турнира продажи активизируются.

    25-го числа наши коллеги из ФИФА оценят нашу готовность. 13-го числа мы проинспектируем Казань – там, как и в Сочи, все готово. 22-го числа пройдет первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Надеемся, что у ФИФА не будет никаких вопросов».

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