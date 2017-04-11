Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России и подготовке к Кубку конфедераций.

Об игре сборной

«У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно.

После Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира».

О Кубке конфедераций

«Единственное, что вызывает обеспокоенность – это реализация билетов. На данный момент продано около 200 тысяч билетов, но мы надеемся, что к началу турнира продажи активизируются.

25-го числа наши коллеги из оценят нашу готовность. 13-го числа мы проинспектируем Казань – там, как и в Сочи, все готово. 22-го числа пройдет первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Надеемся, что у ФИФА не будет никаких вопросов».

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