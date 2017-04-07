Тренер Владимир Королькевич может вернуться на работу в женскую сборную Россиии. В случае, если специалист откажется работать в команде, то сборную возглавит Сергей Коновалов.

«Возвращение Королькевича — это предложение президента СБР Александра Кравцова. Почти все поддержали его инициативу, однако сам Королькевич пока не дал окончательного согласия.

Если Владимир Борисович откажется от должности старшего тренера, то команду, скорее всего, доверят Сергею Коновалову», – рассказал источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

Напомним, что Королькевич работал в женской сборной России с 2013 по 2015 годы.