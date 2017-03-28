Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации в мужской и женской сборных России перед олимпийским сезоном.

«Накопилось много вопросов прежде всего к Рикко Гроссу. Мы должны быть благодарны ему за две гонки Максима Цветкова в сезоне – одна из них была победной эстафетой. Гонка блестящая.

Но право слово, маловато. Не знаю, будут ли резать по живому в мужском тренерском составе. Денег-то не хватает, а российский тренер всяко обойдется дешевле.

Женщины? Может, мы слишком много требуем от молодого специалиста, с учетом того, что над ним стоит опытный серебряноусый главный тренер?

Я знаю некоторые подробности состояния здоровья наших спортсменок. Но не буду рассказывать – это суперинтимное дело. Корень неудач еще и здесь.

Дыра, помноженная на отсутствие серьезной спортивной медицины. У наших спортсменов есть показания, помогающие добиваться результата. Что мешает нам помочь тем людям, которые не обладают лошадиным здоровьем?

Женскую сборную могут, подчеркиваю, могут тренировать Лопухов, Коновалов и Ланцов.

Нашим руководителям биатлона и сборной нужно чуть более трезво оценивать свою работу. Мы понимаем, что Кравцов и тренеры – заложники огромной популярности биатлона.

Мы поняли, чего не надо делать абсолютно точно, чтобы добиться успеха на Олимпиаде. Мы поняли, как не надо готовиться к сезону. Это большая победа.



Вызов Логинова и Старых – на фоне мощного противостояния с Фуркадом и чехами – это было бы невозможно без решения Кравцова.

В свое время, когда мы блестяще пользовались эритропоэтином, кое-кто стал забывать о тренировочных методиках. Я говорю и о спортсменах, и о тренерах. Их сейчас нет в национальной команде, но мы прекрасно понимаем, что укололся, пошел и одержал победу – не наш путь», – сказал Губерниев в эфире ТК «Матч ТВ».